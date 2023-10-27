台灣半導體成功 張忠謀揭四大要素

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台積電創辦人張忠謀日前重回母校美國麻省理工學院（MIT）參加傑出貢獻者系列演講，與現場400多位聽眾進行互動；他分享，半導體在台灣及台積電的成功，包括創新商業模式、把握產業時機、人才特質與獨特性、及國家經濟發展狀況等四大要素。而就國家經濟發展狀況來看，張忠謀認為，未來數十年，印度、越南、印尼半導體活動可能會有所增加。

張忠謀職業生涯跨越了半導體產業的歷史，他在演講中講述了晶片製造的發展，張忠謀也提到，台積電的成功和台灣半導體產業蓬勃發展的一些因素。主要包括創造全球領先的代工商業模式、在產業時機上則是適時掌握半導體產業在全球起步的契機，另外，台灣的人才特質及獨特性，也是不可缺少的關鍵，最後則是國家經濟發展的階段也有利台積電及台灣半導體產業發展。

張忠謀強調說：台積電為何能成功？這其中健全的人才供應是很重要的關鍵，也就是願意在製造業投入的工程師，另外，台積電也從台灣很多職業學校得到了優秀的、具有專業的技術人員，以及訓練有素的操作人員，工程師、技術員工及訓練有素的作業人員都同樣重要，這才是台積電能成功的重要原因。

張忠謀補充，國家的經濟發展階段，也是重要的元素。因為產業帶動人才與資本的投入，而在開發中國家邁入已開發國家的過程中，這種正向循環會形成關鍵產業的正向循環與競爭力。

張忠謀提到，半導體製造突出地位，與國家經濟發展狀況有關，他也點出，未來數十年印度、越南、印尼半導體活動可能會有所增加。

在演講的最後，張忠謀也簡要地討論了地緣政治和晶片生產，他指出，由於美中關係相對緊張，晶片製造是美中兩國在產業方面競爭的領域之一。

同時，中國對台灣政策意圖目前仍充滿不確定，張忠謀說，「沒有國家安全，我們將失去一切、失去我們所珍惜的一切」；同時，他指出，「如果可以的話，我們無論如何都要避免冷戰。」

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