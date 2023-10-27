兩外資送甘霖 緯創、緯穎 升評來了

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AI指標股緯穎、緯創經過一季的回檔整理，久旱盼到外資送甘霖，美銀證券開啟緯創基本面研究，提出於AI伺服器GPU市占地位領先、獲利上揚二大利多，給予「買進」投資評等與125元推測合理股價；瑞銀證券則升評緯穎，斷言將挺過營收逆風，股價預期拉上2,000元。

緯創股價雖自高點大幅回落，然近一個月以來已看到外資出面捍衛，甚至逆勢調高目標價，高盛、瑞銀、摩根士丹利證券等均給予緯創正向投資評等，合理股價上看140～145元。

美銀證券指出，緯創在輝達AI伺服器GPU基板供應占據壟斷地位，且擴張到英特爾、超微（AMD）與特殊應用晶片（ASIC）等客戶與領域。美銀認為，緯創2024、2025年於AI伺服器GPU基板將各確保65％與50％市占分額，同期間全球AI伺服器將出貨40萬與125萬台，且每台AI伺服器所用AI GPU數量為8倍之多，將帶來可觀貢獻；若以2024年供貨市占僅50％的更保守假設為基準，緯創每股稅後純益（EPS）都能暴增63％。

其次，2024年PC需求可望回溫，美銀估計，NB出貨量年增6％，將可帶動緯創的NB事業營收。外資估算，緯創2024年EPS將比今年大增6.02元，2025年再成長近4成、來到8.23元。

瑞銀證券最新則將升評重心放在緯創集團子公司緯穎身上。瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉提出幾大面向：一、緯穎的營收年增率第三季觸底反彈，預計2024年營收、EPS將雙雙成長41％與39％，一掃2023年衰退17％與22％窘況，營收的彈升將提供股價短期反攻動能。

二、緯穎是亞馬遜ASIC伺服器關鍵供應商，明年透過集團其他企業的關係，也能奪得輝達生成式AI伺服器GPU分額。三、緯穎目前評價偏低，目前交易在2024年推估EPS的19倍本益比，股價回檔反應市場情緒降溫，卻沒有正視ASIC AI伺服器與潛在的輝達專案將帶來的貢獻。

里昂證券認為，AI伺服器2023～2025年將貢獻緯穎營收各7％、34％、44％，同時，來自微軟、Meta的GPU AI伺服器專案，更將成為2024年獲利向上的助攻引擎。