防堵約轉詐騙 灰名單上路

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金管會擬定約定轉帳四大控管機制

金管會再出招防詐。針對銀行約定轉帳帳戶成詐騙溫床，將由財金公司建置「約定轉入帳號灰名單通報平台」，讓銀行可查詢客戶申請綁定的約轉帳號風險高低，預計明年第一季前38家國銀、包括三家純網銀全都要加入，全面防堵約轉帳戶的詐騙漏洞。

金管會請財金公司建置約轉灰名單通報平台，26日由銀行局長莊琇媛主持，找來財金公司、銀行公會、大型銀行開會，原本會議前規劃九家銀行先行，26日會議中拍板，明年第一季前所有國銀都要加入聯防，系統建置較快速的銀行可在明年1月先行。

目前因銀行間帳戶資料不互通，客戶若臨櫃設定約定轉帳，綁定帳號若是其他銀行的帳戶時，銀行難以了解此綁定約轉帳戶，是否是詐騙帳戶，在灰名單通報平台上路後，銀行可查詢他行被綁定帳戶的風險值，進而判斷要不要讓客戶綁定這組約轉帳號。

例如客戶到A銀行（轉出行）設定三組帳號綁定約轉，各為B、C、D三銀行的帳戶（轉入行），因四家銀行資訊不互通，過去A銀行無法得知B、C、D銀行的帳戶是否異常；灰名單平台上路後，A銀行可將客戶綁定的約轉帳號，由財金公司轉送到B、C、D銀行，B、C、D銀行要提供帳號風險值給A銀行，讓A銀行判斷是否要勸客戶不要綁定。

莊琇媛表示，灰名單帳號的標準可能不只有帳戶被綁定的次數，還有其他異常交易特徵綜合判斷。每家銀行都可能是轉入行或轉出行，過去銀行只能看到自行帳戶的風險值，現在由財金公司做資訊轉介，提供其他銀行帳戶的風險值，讓轉出行判斷是否協助客戶設定約轉。新制度不會溯及既往，不影響民眾現在已設定好的約轉帳號。

但現行有部分銀行在行動銀行或網銀上，提供客戶可線上設定約轉帳號。莊琇媛指出，民眾在線上設定的約定轉帳，全都視為「非約轉」，只有臨櫃設定的才是適用約轉的大額轉帳，包含現在銀行開放民眾用手機門號轉帳，也都是「非約轉」。

非約定轉帳的限額較低，限制一筆5萬元內、每天10萬元、一個月只能轉20萬元；約定轉帳則各家銀行不同，通常是每日300萬元、單筆最高200萬元。