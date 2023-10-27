金融業、基金對俄曝險 仍逾1,435億 金融三業提損擴大至214億

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俄烏戰火持續一年，金管會26日指出，截至9月底，金融業與境內外基金對俄羅斯曝險較去年底略降5億多元，但仍有1,435.31億元，尤其壽險就有1,293億元投資部位，且因俄羅斯被歐盟制裁，盧布結算受阻，投資俄公債者從去年5月25日起就無法收到利息，目前金融三業已提損共214.73億元。

俄羅斯從去年2月下旬與烏克蘭正式開打，戰火至今未歇，無法付息加上匯率波動，金融業提列的損失也擴大，金管會指出，9月底金融三業對俄曝險達1,327.31億元、境內外基金達108億元，共1,435.31億元，較去年的1,440.57億元，略降5.22億元，而銀行與壽險業的提列損失已從去年底的196.64億元增加至214.73億元，其中，壽險提列190億的預期信用損失。

銀行局指出，至9月底，本國銀行對俄羅斯曝險為34.31億元，其中投資有33.95億元、授信0.36億元，較去年底的51.57億元，下降了17.36億元，有四家銀行提列減損24.73億元，較去年底的27.64億元下降2.91億元，曝險與減損下降主要是所投資的俄債陸續到期。

保險局則指出，9月底壽險投資俄羅斯有1,293億元，占壽險業可運用資金比率0.4％，較去年底的1,251億增加42億元，已提列俄債預期信用損失，從去年底的169億元增加至190億元。

保險局表示，保險業對俄曝險增加主要是俄公債多以折價發行，到期時有溢價攤銷後帳面價值上升；壽險投資的俄國公債，俄雖願以盧布付息，但因遭歐盟制裁，外幣結算受阻，境外投資人從去年5月25日後就無法收到利息，其他非公債則不受影響。

證期局指出，證券期貨、投信投顧業對俄羅斯沒有曝險，但投資人透過境內、外基金持有俄羅斯部位，9月底境內基金曝險達15億元，占整體境內基金規模0.02％，較去年底下降10億元；投資人8月底透過境外基金對俄曝險達93億元，占投資人持有境外基金規模的0.24％，也較去年底113億元下降了20億元。