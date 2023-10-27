無法確認同名帳戶 改次二日生效

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防堵約定轉帳成詐團獲金流的缺口，金管會26日與財金公司、銀行公會開會後，對約定轉帳的生效日做成新決議。銀行局長莊琇媛表示，只要銀行能確定是同名帳戶，就算是跨行，也能在約定當日生效，但若銀行不能確認是約定者的同名帳戶，就全面是次二日後生效。

金管會4月時曾發函各銀行，要求民眾申請非本人的網銀、或電話語音銀行等做約定轉入帳號時，各銀行可視風險自行評估將生效日，從申請後「次一日」，改為「次二日」，讓銀行可以有多一點間進行約轉風險查核。

但考慮大部分民眾設定約轉多是自己在他行的帳號，因此金管會昨天會議上拍板，銀行只要能確定是客戶自己的同名帳戶，就算是跨行帳戶，也可在約定當日生效，但若銀行無法確定是否為同名帳戶，就一律是約定後「次二日」生效，加上「約定轉入帳號灰名單通報平台」上路，銀行有充足時間可做風險確認。

莊琇媛表示，由於設定約定轉帳時，一般都只有帳號，不會有帳戶名，部分銀行反映，因跨行資訊不互通，無法確定是否是客戶在他行的同名帳戶。如果客戶到臨櫃設定約轉，是拿著自己在其他銀行的帳戶存摺到櫃檯設定，由行員確認是本人在他行的同名帳戶，就能當日生效。

另針對約定轉帳，金管會要求銀行要做到事前、事中、事後三道防線。「事前」為客戶到分行設定約定轉帳時，藉由「灰名單通報平台」查核風險，無法確定是同名帳戶就要次二日後生效，並要求銀行要做好臨櫃關懷，詢問客戶設定的約定轉帳用途、是誰的帳戶等。

「事中」為客戶已設定好約定轉帳戶，正在轉帳時，若銀行發現自行的某帳戶已被設定約轉太多次，銀行端會跳出提醒，請銀行趕緊關懷詢問客戶「是否還要轉這筆錢出去」；「事後」為銀行要偵測異常交易，觀察客戶交易是否與日常交易不符，偵測潛在警示帳戶，並採取控管措施，例如暫時關閉網銀轉帳功能，直到客戶到臨櫃確認身份。