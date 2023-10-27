薛瑞元：長照保險制 非財源解方

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長照財源

衛福部長薛瑞元26日表示，長照保險制不是長照財源的唯一解方，且推動長照保險制有無法解決資源不足、政策無法長期規畫、最後還是需要稅收補助等三大缺點，加上長照基金餘額維持五年以上沒有太大問題，所以長照基金沒有轉成長照保險的規畫。

薛瑞元指出，目前長照財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等，並沒有財源不足情形。去年底長照基金餘額約有1,187億元，今年前九月各項稅收挹注約748億元，達預估收入122.8％，照此下去，未來五年不會有太大問題。

近期各界爭取住院醫療險放寬癌症給付，門診治療亦理賠，壽險公會26日表示，一旦放寬癌症門診治療比照住院理賠，將擴及所有門診治療都會比照住院日額理賠，恐造成繼防疫保單後的再一次亂象，融通理賠將違反契約精神，影響多數既有保戶權益。

壽險公會表示，健保署先前曾建議「商保補健保」，業者肯定立意良善，但商業保險與社會保險本質上仍有差異，不僅涉及國際再保的賠付條件，更攸關其他保戶的利益。商業保險是客戶依自身需求與預算選擇購買，由經營者自負盈虧，保戶權益是依保單條款約定，與一般社會保險採強制納保、非以營利為目的，性質迥然不同。

金管會亦強調，商保是否用來補充健保，要看主管機關的政策及是否有預算補貼，金管會傾向商業保險理賠要依契約約定。

台灣是否會走長照保險制，薛瑞元表示，過去衛福部就討論過長照保險制會有三大缺點，他強調，以健保為例，當財源不足時，要調費率是很困難的事，每次要調健保費率都會引起反彈。