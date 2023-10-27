許銘春：勞保基金一定持續撥補

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依最近一次勞保精算報告指出，若不啟動年金改革，勞保基金將在2028年破產，行政院26日表示，將持續與專家學者跟社會各界溝通，穩健規劃勞保財務改革等相關措施，政府一定會負勞保最終給付責任；勞動部長許銘春也強調，撥補一定會持續。

對於勞保預計2028年破產，未來是否法制化處理撥補，或是採年金改革方式？行政院發言人林子倫26日表示，政府從2020年至今持續撥補勞保基金，今年政府在遵守財政紀律原則下，以最大幅度增補挹注勞保基金預算，總撥補金額達2,760億元，勞保基金餘額今年6月回升到8,600億元，目前財務相對穩健。

林子倫強調，政府將持續與專家學者跟社會各界溝通，穩健規劃勞保財務改革等相關措施，政府一定會負勞保最終給付責任，讓勞工都能長長久久領到老。

實際上，勞保基金餘額水位由111年底7,534億元，上升至今年7月底的8,783億元。主計總處內部精算，假設政府未來每年定額撥補勞保基金1,200億元，按迴歸模型推估，117年底基金餘額將轉增為1兆1,046億元，延後基金用罄年度。主計長朱澤民日前也表示，政府目前有能力每年撥補1,200億元，搭配改善措施，勞保基金水位至少可以維持一定期間不至於有問題。