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華航全球大增班

華航全球大增班衝高營收，29日將啟動的冬季班表有兩大吸金亮點，一是日本、韓國市場持續增班，每周將提供近180班服務；二是兩岸航點加速復航，繼9月恢復松山-福州航班，明年1月3日起再恢復松山-武漢航線，共計飛航大陸8航點、每周達62班。

華航兩岸航點增班復航，搶攻明年農曆過年商機，屆時飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢等8航點，包含桃園-北京每周7班；松山-上海虹橋每周6班、桃園-上海浦東每周15班、高雄-上海浦東每周5班；桃園-成都每周2班；桃園-廈門每周7班、高雄-廈門每周3班；桃園-廣州每周5班；桃園-深圳每周5班、高雄-深圳每周2班。據統計，今年上半年大陸市場貢獻華航營收5％～10％，疫前營收占比更達15％。

進入Q4是日本賞楓及滑雪旺季，且迎接歐美年底旅遊旺季及中轉市場，也是華航客運收入主力。桃園飛往東京成田的航班增至每周24班，搭配松山飛往東京羽田每周14班、高雄-成田天天飛，華航每周提供多達45班往返東京。

新開航的桃園-熊本航線12月3日起增至每周4班，桃園飛往福岡航班也將於明年1月2日起增至每周16班，布局九州地區每周達20班。親子旅遊最夯的琉球（沖繩）也擴大部署，明年1月起恢復高雄-琉球每周3班，桃園-琉球每周增為11班；明年2月2日起，高雄-大阪每周增至10班，加上桃園-大阪每周21班，總計每周31班由台灣飛大阪。