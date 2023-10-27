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長榮航增班及機隊概況

長榮航機隊數達87架，今年新增的波音787機隊主要擴增在北美航線，因機隊已充分運用，2024年長榮航增班計畫初步增加高雄-澳門，從2024年1月5日起，由現行每周2班增為5班。

長榮航持續積極擴張運能，今年從10月16日至11月12日日本賞楓期間，針對桃園-仙台及札幌航線以放大機型執飛。

長榮航冬季班表從10月29日起進行增班，包括桃園-西雅圖由每周7班增為10班，整體北美航線將達每周87班；高雄-福岡由每周3班增為5班，桃園-沖繩由每周7班增為14班。

長榮航依運能增加及市場規劃，近期再度規劃在冬季班表開始桃園-香港進行增班，由目前每周35班，增至每周53班。

為了搶攻商機，長榮航從10月22日至11月26日於官網推出2023長榮航空線上旅展，機票價格最低72折起，並針對冬季班表的熱門航線推出多項最超值優惠，包括桃園-沖繩未稅價5,588元起，桃園-西雅圖37,056元起含稅，桃園-仙台16,125元起含稅，桃園-札幌19,884元起含稅。

長榮航兩岸航班2024年尚未有增班計畫，目前長榮/立榮航空的兩岸航班有北京、上海、成都、廈門、深圳、廣州、杭州等七個城市，每周飛航50班。長榮航空新機今年已交付3架787-10新機，機隊數有87架，新增787主要擴增北美航線，預計年底前再交付2架787-10及1架777F貨機。

長榮航空2024年將再交付4架787-9及1架787-10，並在2025-2027年預計交付5架787-9及1架787-10，預計於2027年前全數引進，機隊更為完整。