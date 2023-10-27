居安當道 聚焦氯離子含量

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由工商時報主辦的「高氯離子水泥對相關產業和人民之風險座談」，26日在時報大樓會議室舉行，產官學齊聚在此，以「水泥中氯離子含量之國家標準其主管機關擬再次提高的目的」作為主軸，探討預拌混凝土氯離子含量標準是否要跟著調整，並針對現行法規對相關企業的影響及後續衍生的居住安全議題進行深度探討。

行政院公共工程委員會主任秘書羅天健致詞時表示，目前國家標準規定新拌混凝土氯離子含量是0.15kg/m3，公共工程與人民福祉息息相關，其建設核心不外乎是安全和品質，混凝土是工程上經常使用的材料，主要成分由水泥、水、砂石及摻料所組成，而原料中的氯離子含量過高會影響建築結構的安全。在1994年以前，台灣CNS標準中並沒有要求氯離子的標準，後來政府在1994年才制定規範，要求「新拌混凝土」最大水溶性氯離子含量必須要「小於0.6 kg/m3」。到了1998年則更進一步修訂標準，嚴格要求「新拌混凝土」中最大水溶性氯離子含量必須「小於0.3kg/m3」。隨著時代、房屋標準嚴格化的變遷，又在2015年修訂標準，要求「新拌混凝土」氯離子含量須「小於0.15kg/m3。

所謂「高氯離子混凝土建築物」便是我們經常聽到的「海砂屋」，由於海砂中含有氯離子，短期會使牆面滲出白色痕漬，即俗稱「壁癌」，長期則會加速腐蝕鋼筋，造成混凝土塊剝落，嚴重損害房屋結構，台灣對氯離子含量的規定是世界上最嚴格的，代表著政府對房屋品質愈來愈重視。

安全是近期民眾最關心的議題之一，其中氯離子含量便成為很大的因素，標準的制定也連帶影響到相關產業發展，而如何達成經濟效益與環保之間的平衡，將是未來政府必須面對的課題。