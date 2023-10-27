2023年公債標售一級交易商獲配比例

文／凱基銀行財富管理處理財規劃部

今年第三季以來表現強勁的美元指數在近兩周開始收斂漲幅，指數在105至108之間來回盤整，這與美國10年期公債殖利率在近日突破5％關卡後拉回有所關聯，利率走勢並未進一步推升美元指數。在11月利率決議公布前，美元指數仍傾向盤整並等待進一步指引，而這些指引的觀察重點在於未來美國景氣的表現與地緣政治風險。

■美經濟軟著陸機率升高

美國景氣近期的觀察重點包含了就業市場、通膨環境與利率走勢；在就業市場方面，10月初公布的9月非農就業新增人數自22.7萬人攀升至33.6萬，遠超市場預期的17萬人，一度推升美元走勢，但之後公布的9月失業率與民間調查的就業數據並未大增，這使得投資人推測非農就業的大幅增加更多應來自扭曲的季節調整因子影響，再加上薪資月增率維持在持平的0.2％，可以得知勞動市場仍處於溫和降溫狀態，因此就業市場已經不是通膨的推力，當然也就不會間接造成美元指數上揚。

在通膨表現上，或受油價攀升影響，9月的生產者物價指數月增0.5％較預期為高，但並未對匯率市場造成太大影響；9月消費者物價指數年增率與8月相同，達3.7％，核心消費者物價指數年增率自3月以來持續緩步下降，顯示通膨已受到控制。加上9月零售銷售較前月成長0.7％，高於市場預期的0.3％，顯示消費者需求仍保持韌性，經濟仍有望保持增長，增添經濟軟著陸機率，經濟保持增長也為美元指數提供基本的支撐。

■Fed謹慎行事，升息機率降

在利率走勢部份，自第三季以來，10年期與30年期公債標售的一級交易商獲配比例節節攀升，代表市場對於增持長天期公債興致缺缺，推升10年期公債殖利率一路攀升，不過18日20年期公債標售有亮眼表現，需求是否開始回升仍待後市觀察。另自10月初以來，聯準會（Fed）多位官員接連對美債殖利率發表鴿派言論，副主席傑佛森（Philip Jefferson）表示近期美債殖利率上升可視為對經濟的潛在抑制，促使聯準會在評估未來政策路徑時必須「謹慎行事（proceed carefully）」。主席鮑爾（Jerome Powell）雖不排除未來升息的可能性，但亦重申聯準會將「謹慎行事」。芝商所FedWatch工具最新數據顯示，聯邦基金期貨利率暗示11月不會升息，12月升息機率則降至25％，利率在升息尾端，這對美元指數又帶來了壓抑，因此，就美國景氣的各項評估，美元指數近期在高檔震盪的機率較高。

■以巴戰爭若擴大，

避險需求將推升美元

在地緣政治上，哈瑪斯（Hamas）7日凌晨突襲以色列，開啟新一輪以巴衝突後，避險情緒曾短暫推升美元指數。若戰事擴及鄰國，除使避險資金大量流入美元資產，推升美元指數外，亦會進一步使油價攀升，衝擊通膨數據表現，提升再度升息可能性，在地緣政治的發展上，是有利於美元指數的表現的。

整體而言，若以巴衝突的地緣政治升溫，避險資金無疑將流入美元計價資產，推升美元指數走勢。反之，若風險並未擴散，預期美國第四季通膨將繼續溫和下降，加上就業市場數據回穩，降低聯準會升息可能性，則第四季美元指數將持續盤整，以目前情勢推估，地緣政治風險擴散機率不高，美元指數預期將在目前105至108之間持續高檔震盪整理。