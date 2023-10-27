壽險商品契約服務邊際與風險管理

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文／張士傑■政治大學風險管理與保險學系教授

人壽保險商品歷年已成為社會大眾生老病死風險管理與資產配置的重要工具，而人壽保險公司損益涉及股利政策，成為控股母公司的重要收益來源，2026年將因適用國際財務報導準則（IFRS 17），保險服務與保險財務之結果構成當期損益，須詳實揭露獲利來源於財務報表。

保險服務結果包含保險理賠損益、風險調整（RA）攤銷、已實現契約服務邊際（CSM）與費差（損）益，而保險財務結果為利差（損）益。基於保險給付時間不確定性，保險服務與保險財務結果涉及最佳估計負債（BEL）因貨幣時間價值與精算假設變動調整，投資收益必須考慮利息成本與匯率變動，解讀壽險公司損益與如何進行風險管理尤為重要。

能夠透過上述財報數字辨識經營風險，成為重要課題，如同著名管理案例，二戰期間美國哥倫比亞大學統計學沃德教授將倖存者偏差（Survivorship bias）納入考量，檢查執行任務返航飛機受到的損壞，建議在損壞發生最少的區域增加裝甲設備，因為完全沒有發生彈孔的區域，一旦中彈就沒有返航機會，因此不會出現於研究樣本。

■風控部門要如福爾摩斯，

防患於未然

風險管理功能即在事前管理企業可能面對之風險，透過有效辨識與衡量，而不僅只是針對顯而易見或是可清楚衡量的損失進行分析。因此人壽保險公司的風險管理功能將異常重要，期許風控部門如同19世紀英國偵探小說家柯南‧道爾塑造的神探福爾摩斯一般，能夠善於透過觀察分析進而有效控管風險。

依據IFRS17對於保險負債的評價方式，將按履約現金流（FCF）並依據機率加權計算最佳估計負債（BEL）與未來現金流相關之風險調整（RA）及契約服務邊際（CSM）。CSM是契約簽訂時初始獲利，依據保障單位（Coverage Unit）計算基礎，隨契約期間經過逐次釋放至保險收入，但若有虧損則需即時認列，與RA風險調整一併進入綜合損益表之保險服務結果。

而BEL折現率變動影響數可採取透過損益按公允價值衡量（FVTPL）或透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVTOCI）呈現負債變化結果，如果歸類至FVTPL則進入保險財務結果，若是歸類至FVTOCI則反映於權益項。至於合約過去及當期服務相關現金流變動則進入保險服務結果，未來現金流變動則涉及CSM後續衡量，關於資金運用產生投資損益與保險負債初始折現率衍生利息費用的合計則呈現於保險財務結果。

依據財報內容，未來保險契約於初始所收到保費須列入負債，涉及保障部分依契約期間認列保險收入，利率費用與投資收益則進入保險財務結果。因此保險公司銷售隱含高CSM商品將可增加保險收入，但須搭配調整商品型態，以定期或是保障型商品為主，如壽險、健康險與重大疾病險等，並逐步縮短保障年限與增加保證續保商品之費率重新定價機制。

■商品策略須考量

倖存者偏差效果

此外，持續關注保戶健康狀況，可有效降低理賠給付、增加後續衡量CSM。對比過往以理財規劃為主之銷售模式，於金融商品競合下，如何因應人口老化醫療與健康維繫的市場前景，透過創新訴求與符合保險消費者的保障需求，同時維持合理保險費率，成為影響保險公司保險收入與財報損益變化的重要項目。

過往境內降息歷史使得壽險業早期銷售之高預定利率保單必須承受利差損，因此形成壽險業於境內低利率環境下面臨較低保險本業收益與較高投資成果，未來若強化銷售保障型態商品，核保政策與損失率控管將直接相關，也涉及費率即時調整機制，因此公司擬定商品策略與控管風險時，須考量倖存者偏差效果，釐清且掌握契約服務邊際與投資收益對於年度盈收的實際意涵。