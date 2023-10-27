美將AI發展列國安工具嚴管

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拜登AI行政命令潛在重點

美國總統拜登預計下周簽署行政命令，因應人工智慧（AI）技術快速發展，為華盛頓將AI作為國安工具奠定基礎，同時施壓企業必須安全地開發AI技術。

熟知內情人士表示，行政命令的內容尚未定案，主要為聯邦機構自身使用AI建立指引，同時運用政府的購買力，引領企業做出合宜的AI商業模式。

消息人士透露，白宮本周邀請相關人士參與主題為「安全、安心、可靠的AI」活動。白宮發言人對此消息不予置評。

內情人士表示，拜登內閣有意指派商務部旗下國家標準暨技術研究院（NIST），進行AI系統測試與評估，以強化產業標準。

行政命令的一大重點是將AI發展為國安工具。消息人士表示，行政命令可能包含一份機密附件，涵蓋AI的國安使用指引和進攻部署運用。

此外，美國政府將利用該行政命令來強化政府對美國科技巨頭AI承諾之監督，尤其是有關國安層面。不過在缺乏國會的授權下，部分觀察家認為政府執行權可能大打折扣。

根據熟知內情的美國現任和前官員表示，行政命令的其他焦點還包括AI崛起帶來的網路安全威脅。AI預期成為識別漏洞、發現釣魚攻擊，和從社群媒體、電子郵件和聊天機器人中查找威脅的重要資源。

資安研究員和情治官員曾表示，AI可成為資安工具，為企業、重大基礎建設、政府單位和個人大幅改善資安防禦。

不過AI也可能成為外國政府和犯罪駭客的武器，用來製作惡意軟體、發動自動入侵攻擊，或快速回應進化的安全防禦系統。這些是國安官員最擔心的情境。

行政命令亦可能著手對中國開發AI技術施加更多限制，特別是透過美國的雲端運算業者進行開發工作。消息人士透露，美國官員考慮指派商務部草擬規章，要求雲端業者通知美國政府，哪家客戶可能利用其服務開發精密AI系統。