美眾院議長出爐 高盛：關門危機還在

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國共和黨幾經換將推出的眾議院議長候選人、路易斯安那州保守派眾議員強生（Mike Johnson），25日以過半票數當選議長，終結眾院長達3周的領導真空窘境。但高盛警告政府11月關門危機未因此解除，可能停擺二到三周。

在眾院占有多數優勢的共和黨全力護航下，強生周三以220票對209票的表決結果，跨過217票議長當選門檻，從一位知名度不高的強硬保守派眾議員，躍居美國政壇第三號人物。

前任議長麥卡錫10月3日遭黨內極右派發動罷免被逼下台後，共和黨的內鬨鬥爭戲碼不斷上演，先後提名眾院二把手史卡利塞（Steve Scalise ）、司法委員會主席喬登（Jim Jordan ）及黨鞭艾默（Tom Emmer）都遇挫。

直到第四位提名人強生出線，終於打破議長難產僵局，在前總統川普與極右派勢力支持下，順利坐上議長寶座，結束眾院逾20天群龍無首的難堪局面。強生2016年才當選眾議員進入國會，他成為數十年來政治資歷最淺的美國眾院議長。

51歲強生最為人所知的，就是策劃替川普落選翻盤，2020年他號召126位共和黨眾議員上訴最高法院，要求推翻總統大選結果失利。強生也是國會台灣連線成員，他曾呼籲美國須為對岸萬一武力犯台做好準備。

強生接下議事槌後面對的首要挑戰，包括拜登政府要求撥款1,060億美元援助烏克蘭、以色列等。還有臨時預算案11月17日到期後，如何避免政府斷炊。

即便美國眾院癱瘓危機解除，華爾街券商高盛警告，聯邦政府未必能躲過11月關門命運，主要是共和黨要求削減1,200億美元支出，其中涵蓋對烏克蘭的金援，仍將是府會難在長期支出上的癥結。

高盛預測，一旦臨時預算案11月期滿後，美國政府將停擺二到三周，美國今年第四季GDP（國內生產毛額）成長率因此減少0.5個百分點。