福特與UAW達成勞資協議

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福特汽車（Ford）和全美汽車工人聯合會（UAW）25日晚間宣布達成勞資初步協議，加薪幅度達25％，創下紀錄，這項突破性發展也為另兩家底特律車廠通用（GM）與Stellantis帶來壓力，預料迄今為期六周的美國車業大罷工有望在近期落幕。

受此消息激勵，福特26日早盤開高上漲2％。

此協議仍需獲得UAW高層與所有工會成員投票同意，一旦通過，很可能成為通用與Stellantis談判標準，這兩家車廠隨後也發布聲明，表示將盡快達成協議。

UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，該工會與福特達成一項歷史性協議，根據內容，福特汽車同意在合約的4年半期間加薪25％，其中薪資將立即獲得11％的調升。計入複利和生活成本，福特勞工在合約期間薪資調漲約33％，最高時薪達40美元。

費恩指出，除此之外，最低薪資的臨時勞工於合約期間加薪將超過150％。

他在臉書發布的影片裡提到，「我們要求福特付錢，他們也照做了」。他並強調福特的罷工行動已取到成效。

福特執行長法利（Jim Farley）在聲明中指出，「我們聚焦於重啟肯塔基州卡車工廠、密西根州組裝廠、芝加哥組裝廠的運作，要求2萬名福特員工返回工作崗位，再次啟動所有產線、出貨予客戶。」

美國總統拜登讚許福特與UAW達成的協議，並稱「（該協議）為車廠勞工帶來創紀錄的加薪，這群人的犧牲與付出，讓們車業的三巨頭在品質與創新上能夠領先全球」。

UAW於9月15日發起罷工行動，UAW原先提議未來四年薪資增加40％，另還要求撤銷新進員工薪資與福利較少的措施，此次是該工會創立88年來，首度成功號召底特律三大車廠員工一同參與罷工。