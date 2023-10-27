經濟恐衰 ECB十連升後喊停

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歐洲央行（ECB）26日公布利率決策，一如預期按兵不動，中斷連續十度升息的歷史紀錄。歐央示意接下來的政策走向要視數據而定，由於歐洲經濟在衰退邊緣，加上以巴衝突等風險加劇全球經濟不確定性，市場對歐央結束升息轉降息的預期升高。

因歐洲央行宣布暫停升息在預料中，市場投資人反應冷淡，歐元兌美元挫貶0.25％，來到1.0541美元。

歐央26日決議三大利率鎖住不動後，存款利率停在4％的歷史高點，主要再融資利率及邊際貸款利率，分別維持在4.5％、4.75％。

歐央官員重申，可能沒有進一步升息的必要，ECB為打通膨自去年7月啟動升息循環後，此措辭在9月政策聲明首次出現。ECB連十度升息後，利率共計調升4.5個百分點，上月就暗示要暫停升息。

歐洲物價壓力放緩，通膨率一年來已砍到一半以上，另一面歐元區經濟成長失去動能瀕臨衰退，市場對於ECB結束升息改為降息的揣測甚囂塵上。

高盛資產管理全球固定收益總體經濟策略師吉爾 （Gurpreet Gill）預期，歐央會在明年第三季啟動降息。

歐央聲明指出，決策桌上會保留所有選項，政策走向會視接下來出爐的經濟數據而定。但歐央強調「如有必要」，還是會讓利率維持在足以限制經濟活動及抑制通膨的高檔水位。

歐央總裁拉加德在政策會議後記者會上表示，歐洲經濟仍不振，勞動市場趨弱、就業機會減少，而俄烏戰爭及中東衝突增添未來不確定性，進一步損害歐洲經濟成長，預料此劣勢會持續到年底，但歐央尚未就降息進行討論。