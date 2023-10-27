廣告復甦 Meta營收創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Meta季度營收獲利變化

今年以來Meta線上廣告業務持續復甦，推動7到9月總營收年增23％至341億美元，是上市以來最高紀錄，也是2021年第三季以來最大年增幅。但Meta透露中東戰亂打擊本季線上廣告支出，使股價26日開低下跌逾3％。

占Meta總營收98.5％的線上廣告營收在上季增至336億美元。雖然上季線上廣告均價年減6％，但與去年同期的18％跌幅相比已復甦許多。回顧2021年蘋果修改隱私政策後重創Meta廣告事業，使Meta在去年損失100億美元營收。

Meta執行長祖克伯在年初宣布今年是「效率年」，除了推出新功能協助廣告主鎖定線上廣告受眾之外，也力行成本節約，成功推動線上廣告營收連3季成長。

Meta第三季北美營收年增17％，亞太營收年增19％，歐洲營收年增35％，其他地區營收年增36％。財務長Susan Li表示其他地區包括南美洲，而南美洲上季強勁成長主因是中國廣告主在巴西購買大量線上廣告。

Meta第三季淨利116億美元，較去年同期增加1倍以上，也高於前一季的78億美元。該公司預計今年支出總額約870億至890億美元，低於先前預期的880億至910億美元。明年支出總額估計940億至990億美元。

祖克伯表示明年Meta將投入更多心力發展AI功能，但將繼續節約成本。為了避免增加人事成本，Meta將暫停部分非核心產品計畫，將內部人力調度支援AI研發。

Meta透露中東動亂打擊本季線上廣告支出雖令投資人不安，但Meta股價自年初以來已經翻倍，預計將締造股價表現最佳的一年，原因除了成本節約奏效之外，Meta推出號稱推特殺手的應用程式Threads也不斷累積用戶。

祖克伯宣稱Threads每月經常性用戶量已逼近1,000萬人，若未來幾年維持這個速度成長，將實現10億用戶量的目標。