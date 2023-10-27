AI建功 IBM上季賺超預期

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今年以來IBM積極投資為旗下軟體服務擴充AI功能，成功推動7月至9月的營收成長，獲利也優於預期，激勵股價在26日早盤跳空開高。

IBM上季營收年增4.6％至147.5億美元，略優於華爾街預期的147.3億美元。上季EPS經調整後達到2.20美元，也優於華爾街預期的2.12美元。

IBM表示上季營收成長的主要推手是軟體服務部門營收年增7.8％至63億美元。該部門業務包含IBM今年新推出的AI平台Watson X，近日吸引越來越多企業用戶使用。

軟體服務部門主打的結帳系統營收，也在上季締造佳績，彌補紅帽公司業績不如預期。IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）表示，IBM原先預期紅帽上季營收成長10％，但實際成長率僅8％。他表示：「我們上季有點分心。紅帽軟體業務並無基本面問題，只是在執行面有些失誤。」

IBM顧問服務營收，在上季年增5.6％至50億美元，不及華爾街預期的8.7％年增幅，但與同業Accenture業績表現不相上下。IBM基礎建設營收雖在上季年減2.4％至33億美元，但優於華爾街預期的7.5％跌幅。

IBM上季自由現金流17億美元，較去年同期增加將近10億美元。該公司預期全年自由現金流約在105億美元，將較去年增加10億美元以上。克里希納估計只要本季自由現金流較去年同期增加3億美元，就能實現全年自由現金流目標。

IBM上季營業獲利率15.6％雖不及華爾街預期，但較去年同期高出1.7個百分點。該公司預期今年全年營收成長3％至5％，與先前發表的財測相同。

克里希納雖看好全球企業繼續投資雲端軟體服務，但他認為近日企業用戶對雲端支出相對謹慎。他表示：「雲端商機並未消失，但很難再達到昔日50％至100％的成長率，只有微軟、亞馬遜這類深耕市場多年的業者屹立不搖。」