四大衝擊擋路 賓士Q3獲利衰退

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德國豪華車商賓士26日公布第三季財報，受需求放緩和匯兌損失等影響，加上電動車價格戰和供應鏈挑戰等衝擊，導致其獲利與營收均出現衰退。

其股價盤中大跌6％報57.67歐元創一年新低。若終場維持此水準，即創5月4日來最大單日跌幅。

賓士第三季淨利年跌7％至37.2億歐元（約39.3億美元）。營收年跌1.4％至372億歐元。因供應鏈問題影響生產，導致轎車銷售量年跌5％而拖累業績表現。

雖然在扣除稅金、附加費和優惠後的淨定價情況穩健，能稍為抵消銷售量減少等對業績的影響，但息稅前獲利仍年跌6.8％至48.4億歐元。因轎車銷售量走低和在技術上增加投資，讓自由現金流年跌22％至23.5億歐元。

整體汽車銷售量年跌3.7％至約51萬零500輛，為今年來首次下跌，但貨車年增1.1％至約10萬6,000輛。汽車銷售利潤率從去年同期14.5％下降至12.4％，貨車從13％上升至15％。

賓士表示，同業削價競爭衝擊車市，其中又以電動車的情況最嚴重。財務長威廉（Harald Wilhelm）形容電動車市是「相當殘酷的境地」。

他指出，儘管電動車生產成本高於傳統內燃引擎車，但部份傳統車商的電動車售價卻低於內燃引擎車，因此難以想像所有車商在目前情況下還能撐下去。

儘管如此，賓士在1月到9月間的純電動車市場占有率，從6％上升至11％。賓士重申維持目標在2025年其全球銷售量裡，50％為油電混合車和純電動車。而且接下來將只會推出純電動車。

德國另一家車廠福斯第三季銷售量年增3.5％至234萬輛，出貨量年增7.4％，帶動稅後獲利年增104％至43.5億歐元，高於市場預估的38.5億歐元。但產量年跌2.8％至217萬輛。專家指其要達成全年獲利目標就必須讓產量回升。