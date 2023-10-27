中美科技新戰場 陸衝刺北斗全方位應用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸發展北斗導航系統概況

大陸正加快北斗衛星系統產業應用，或成美中科技競賽下一戰場。大陸工信部部長金壯龍26日表示，接下來要積極拓展北斗在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域的應用，並聚焦智慧手機、穿戴設備等終端應用規模，培育「北斗＋」新模式新業態。

北斗是大陸自行組建的衛星導航系統，目的是抗衡美國的GPS系統，且目前北斗衛星數量已超過GPS系統。從2000年發射衛星以來，目前已進展到北斗三號系統，在通訊信號傳輸、網路等方面都有大幅提升。更重要的是，其發展彰顯大陸在航太領域的長足進步。

界面新聞報導，第二屆北斗規模應用國際峰會26日在湖南株洲舉行，金壯龍出席開幕式並做上述表示。他表示，2022年北斗核心產業規模超過人民幣1,400億元。「北斗＋」和「＋北斗」廣泛應用在交通、通訊、農業、氣象、電力等領域，形成了深度應用、規模化發展的良好局面。

金壯龍指出，下一階段將從上到下發展北斗全方位應用。首先要做強做大北斗產業，包括晶片、模組、終端等全產業鏈，培育一批創新能力強、具備核心技術和關鍵產品的龍頭企業，並支持地方北斗產業集聚發展。

其次要加快重點行業應用，包括與行動通訊、慣性導航、高精度視覺等技術融合創新。積極拓展北斗在工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域應用，協助工業企業「智改數轉」，培育「北斗＋」新業態。

在促進大眾消費升級方面，要聚焦智慧手機、穿戴設備、車載終端等產品，擴大終端應用規模。同時推動北斗國際化發展，支持大陸企業與全球供應商深化合作。

受上述利多消息帶動，滬深兩市26日衛星導航概念股走強，包括天銀機電、亞光科技、龍洲股份、神劍股份等相關個股漲停。

另一方面，在中美對峙氣氛升溫下，西方國家正致力擺脫對大陸的依賴。外媒報導，美國白宮要求國會撥款60億美元，用於美國家庭使用的政府寬頻互聯網補貼計劃；並且希望獲得31億美元，以繼續資助從美國電信網路中清除華為和中興通訊的設備。

美國聯邦通訊委員會（FCC）此前曾表示，移除這些設備將耗資49.8億美元，但美國國會此前只批准19億美元的撥款。