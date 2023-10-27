陸躍全球最大綠色信貸市場

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保爾森基金會綠色金融中心與北京綠色金融與永續發展研究院26日共同公布報告，從綠色金融產品規模來看，2022年大陸本外幣綠色貸款餘額超過人民幣（下同）22兆元，年增38.5％，已成為全球最大的綠色信貸市場、第二大綠色債券市場。

中新網26日引述報告顯示，中國人民銀行統計，截至2022年底，大陸本外幣綠色貸款餘額達22.03兆元，年增38.5％，遠高於各項貸款增速28.1個百分點。同期，綠色債券存量規模為1.4兆元，排名全球第二，綠色債券發行數量達610檔，發行規模為8,044.03億元，年增32.3％。

對此，北京綠色金融與永續發展研究院院長馬駿表示，數位資訊科技作為賦能綠色金融高品質發展的重要工具，已在大陸綠色信貸業務領域全面應用，並逐步向綠色信託、綠色租賃、環境權益類產品拓展。

從綠色債券類型來看，2022年綠色金融債仍在大陸綠色債券市場中占主導地位，約達1/3，發行總額為3,566.3億元。近兩年，藍色債券、碳中和債券、轉型債券成為綠色債券下熱度最高的創新債券。

馬駿指出，隨著綠色金融深度推進，綠色普惠、碳會計、金融支持生物多樣性保護和轉型金融等領域科技賦能的重要性更為凸顯。但在綠色保險方面，大陸仍處於初步階段，主要產品集中在巨災保險和環境責任險，且覆蓋範圍和規模均有提升空間。

報告指出，大陸國內外正就永續金融發展形成一系列新共識，轉型金融、永續資訊揭露及碳金融等領域受到越來越多的關注。未來大陸的綠色金融發展將愈加向「雙碳」目標聚集，轉型金融、綠色普惠、企業低碳轉型將是大陸永續金融的重要發展面，也是金融科技大有作為的領域。