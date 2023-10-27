王毅訪華府 拜登27日或會晤

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中共中央外事辦主任兼中國外交部長王毅26日訪美，外界咸認他此行肩負11月為「習拜會」鋪路的任務。王毅將於美東時間27日與白宮國家安全顧問蘇利文會晤，消息指出，美國總統拜登也將與其會談。近期中美官員對話頻繁，中國駐美大使謝鋒預告，下階段還有一系列高層交往。

綜合外媒26日報導，王毅於26日至28日訪問美國，白宮最新宣布，王毅和蘇利文的會晤27日舉行，此次會面符合雙方維持戰略溝通管道的承諾，是美中持續努力於負責任的管理雙邊關係的一部分。稍早傳出，王毅也將與美國國務卿布林肯會談。

此前，王毅與蘇利文今年5月及9月先後在維也納及馬爾他進行高層外交對話，隨著中美官員陸續舉行多場會談，為維繫合適的對話氛圍進一步鋪墊。路透社引述消息人士透露，預計拜登也將在近日和王毅談話。

各界關注中美元首「習拜會」可能於11月亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行，王毅此次訪美，或將是活動前最高層級外交出訪活動。若拜登會見王毅，則是繼9月新德里G20峰會期間，拜登與中國國務院總理李強短暫會晤後，中美政府間的最高級別互動。

另外中國駐美大使謝鋒24日出席美中關係全國委員會晚宴時亦表示，中美近期展開一系列重要高層交往，兩國關係出現一些止跌穩定正面跡象，受各界和國際社會的普遍歡迎。謝鋒預告，下階段中美還有一系列高層交往，希望美方同中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。

中美合作方面，美財長葉倫7月訪中期間，雙方商定籌組的中美經濟工作組、中美金融工作組，近日先後舉行第一場視訊會議。

美國財政部25日宣布，中美金融工作組與會者包括美國財政部及中國人民銀行的高級官員，雙方就全球金融穩定、金融監管、可持續金融、反洗錢及打擊資助恐怖主義等問題進行實質性的廣泛討論。