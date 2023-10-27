刺激房市 陸多地推以舊換新政策

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大陸房市持續低迷，多地仍千方百計刺激銷量，推出「以舊換新」政策。初步統計，迄今已有超過10個城市推出相關政策。

中新網26日報導，大陸各地自今年7月底以來密集推出刺激政策，但市場普遍期待的房市旺季「金九」銷量仍不如預期。根據統計，大陸百強房企9月份操盤銷售金額約人民幣4,042.7億元，年減29％，創五年來最低。

儘管如此，各地房市政策仍持續加碼。初步統計，迄今已有徐州、淄博、南京、濟南、寧波等至少10城推出「以舊換新」購屋政策，徐州、南通、海寧等城市更提供官方換房補助。

報導稱，地方政府的「以舊換新」購屋政策主要分為兩種，一是購屋者繳納訂金鎖定想購買的新房後，仲介為購房者的舊房掛牌，並在一定期限出售，舊房賣出則購新房的合約生效，反之則退還購新房的訂金。二是購屋者透過補差價購新房，房企或其他第三方出手收購舊房。

「換新購」服務和購屋者自行賣舊房買新房的差別，主要是相關機構會參與和推動這一流程，在協議規定期限內，一般是30至90天，經紀機構會透過「優先賣」服務，聚焦幫助客戶在線上線下加速推廣其舊房。

分析人士表示，「換新購」政策，尤其是對於有改善房屋需求的民眾，可以刺激新建案銷售，再加上近期官方推出降低頭期款比例等措施，或有助房市去庫存。

另外，大陸房企債務風波可能延燒至金融領域，華爾街日報26日引述消息人士報導，在對中國恒大主席許家印進行可能的犯罪調查後，大陸官方正在擴大房地產行業調查範圍，包括那些為開發商冒險行為提供便利的銀行家和金融機構。

分析師預計，大陸經濟增長將更加疲弱，如果不採取更多措施重組開發商債務，並提振對房地產行業的信心，不排除會出現更廣泛的金融危機。