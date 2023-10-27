零跑揪大咖入股 攻全球市場

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零跑汽車港股今年以來股價表現

大陸新能源車企零跑26日與總部位於荷蘭的跨國汽車製造商Stellantis集團，一同宣布Stellantis計劃投資約15億歐元，取得零跑汽車約20％的股權。雙方還將成立合資公司「零跑國際」，布局全球市場。

這也是繼今年7月下旬，大眾汽車以7億美元入股大陸新能源車企小鵬後，陸企又一與跨國汽車集團的合作案例。

港股上市的零跑汽車26日開盤跳空漲逾1成後，股價反轉直線下挫，最終收跌10.87％報港幣32.8元，但今年以來累計上漲11.38％。

芯智訊26日報導，Stellantis集團和零跑汽車將分別以51％、49％的比例持有零跑國際，除了大中華地區以外，該合資公司獨家擁有向全球其他所有市場開展出口和銷售業務，以及獨家擁有在當地製造零跑汽車產品的權利，預計將於2024下半年起對外出口業務。

另據港交所26日公告，Stellantis將以每股港幣43.8元的價格，收購約1.94億股零跑汽車股票，較零跑汽車25日港幣36.8元的收盤價溢價19％。

兩家公司表示，本次合作除著眼於進一步提升零跑汽車在大陸這個全球最大汽車市場的銷量，同時也將藉由Stellantis在全球其他市場成熟的商業布局，大力提升零跑汽車品牌在當地市場的銷量，首要目標將是歐洲市場。

此外，Stellantis打算借助零跑汽車極具創新和優秀成本效益的電動車生態，實現Stellantis「Dare Forward 2030」戰略規劃中的電氣化目標。

資料顯示，零跑汽車在2022年交付新能源汽車11.1萬輛，躋身大陸造車新勢力的第一梯隊。未來三年，零跑將打造A級至E級的「純電加增程雙動力」智慧汽車。2021年初成立的Stellantis集團，則由前標緻雪鐵龍集團和前菲亞特克萊斯勒集團合併，2022年在全球共銷售汽車超過600萬輛。

另一方面，針對歐盟9月份對大陸電動車發起反補貼調查，Stellantis行政總裁Carlos Tavares表示，該集團喜歡競爭，但不支持一個支離破碎的世界，歐盟展開調查並不是解決問題的最佳辦法。