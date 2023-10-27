陸手機市場反轉 華為強漲37％

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大陸低迷的智慧型手機市場或已在第三季觸底，幾大機構近日調查均表示，當地手機出貨量跌幅在第三季再有收斂，反轉勢態有望出現，加上華為出貨在逆市裡強漲37％的表現，可望帶動市場觸底反彈。

綜合陸媒報導，Counterpoint在26日發表報告指出，大陸第三季智慧型手機出貨量年減僅3％，降幅再較第二季的4％收窄，顯示市場已接近底部，各大廠商會在第四季進行衝刺提升業績，準備以強勁銷售為今年收官。

另外，Canalys同日亦發表報告稱，大陸期間手機出貨年減5％至6,670萬支，降幅與第二季相同，同樣認為連續兩季小幅下滑的狀況代表市場會在年內觸底，加上當前大陸手機企業堅定投資，並且與通路商有更多合作提升效率、提供資源，相信市場後續需求能持續復甦。

報導指出，期間大陸手機品牌的主角無疑是華為，根據Counterpoint數據顯示，華為期間出貨大幅年增37％，市占較上季提升3.8個百分點至12.9％，為第六大品牌，緊追市占約14％的小米與蘋果。該機構指出，華為正致力提升產量，以滿足市場需求。

Canalys表示，華為入局成為業內鯰魚，帶動起消費者換機的慾望，各手機廠商加速擴大產品陣容來競爭，後續如果華為將新晶片擴展於較低階的手機裡，可能給市場與供應鏈投下震撼彈。