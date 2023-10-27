小米新機規格 叫陣i15 Pro

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大陸手機品牌大廠小米26日晚間正式發表最新旗艦機型小米14，其搭載剛出爐的高通Snapdragon8 Gen3晶片、小米全新系統澎湃OS（HyperOS），以及徠卡光學Summilux鏡頭。小米集團董事長雷軍表示，小米14的標準版直接越級比照iPhone 15 Pro規格，售價人民幣（下同）3,999元起。

小米港股26日收漲1.21％，報港幣13.36元。今年以來，小米股價累計上漲19.1％，表現優於港股大盤。

IT之家報導，雷軍在發表會率先表示，小米進入新十年（即2020至2030年），也是長期深耕底層技術、逐步躍升領軍的十年。現時將會更聚焦於大規模投入資源，發展核心技術，以長期投入的方法，製造長期價值。他表示，2022年小米研發投入約162億元，今年預計超過200億元。

率先登場的是小米最新研發系統「澎湃OS」。雷軍表示，這是一款歷時七年打造、「以人為中心，打造人車家全生態」的操作系統，融合Linux操作系統以及物聯網嵌入式軟體平台Xiaomi Vela，重建內核基礎模塊，跨端互聯能力能夠讓多款設備動態組網。

雷軍表示，小米14系列屬「跨越升級」，即便是基本版，仍能媲美iPhone 15 Pro。小米14設有四款配色，分別為黑、白、雪山粉紅及青色。機身設計方面，小米14機身為6.36英吋、寬度71.5公釐，搭配1.61公釐直立邊框。雷軍指出，小米14售價為3,999元起，版本為8GB＋256GB。12GB＋256GB的小米14 Pro為4,999元；16GB＋512GB及16GB＋1TB版則分別為5,499元以及5,999元。另外，小米14、小米14 Pro將從今年12月開始出貨。發表會上還公布新的小米電視S Pro，同樣將於12月出貨。

另外，雷軍還提到小米汽車進展，表示目前進度非常順利，預計2024年上半年正式上市。