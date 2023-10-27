沒有「特別犧牲」！私地無償作巷道使用 地價稅照課

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

既成道路減免地價稅相關規定

「法定空地」無償供公眾通道使用，不能享有地價稅全免優惠。有民眾自家土地過去40年間均提供公眾通行，原屬「既成巷道」可免徵地價稅，卻遭法院以該道路屬於「私設道路」，且土地範圍為建照上的「法定空地」，並沒有「特別犧牲」的理由駁回，地價稅照繳。

依《土地稅減免規則》第9條規定，無償供公眾通行之道路土地，在使用期間內，地價稅全免，但其屬於建造房屋應保留的法定空地，不予免徵。

一位李姓女子在新竹縣竹北有一面積約124.3坪的土地，為連接建築基地與建築線的道路，現況為供公共通行的巷道，但實際上，該土地為建照的「法定空地」，於是新竹縣政府稅務局按一般用地地價稅率課徵，核定109年地價稅總額為37,764元。

李女對該地價稅核定不服，提起行政訴訟，她認為，既然新竹縣府已將該土地編列為「巷道」，且鋪設柏油路、設置公有路燈，供公眾通行，應屬於「供公眾通行使用」的巷道。

李女主張，該土地在過去40年間，供不特定人使用，應已成為既成巷道，且巷道旁建有房屋，也有編定門牌、設籍20年以上，認為符合「現有巷道」的認定標準，要求適用免徵地價稅。

台北高等行政法院指出，地價稅屬於財產稅，課徵本於財產通常具有「應然收益」，而認定具有稅務負擔能力，也就是說，地價稅是針對本身潛在的收益能力課稅，而不以實際是否有收益情形為考量。

法院強調，判斷重點在於，李女是否基於公眾通行的利益，達到「特別犧牲」到程度。

經查，李女的土地屬於建照內的「私設通路」，且已計入建築基地範圍，為建築基地的一部分，因此，該土地全部範圍均為《建築法》第11條所稱的「法定空地」。

由於「法定空地」具有支撐歸屬建物價值的作用；畢竟沒有法定空地，就不能領有建照，也就沒有建物，屬於建物必備的條件，即使在完工後，法定空地演變成公眾通行的道路，但使用效益仍歸屬於建物。

當私設通路位於建照及使照範圍內，屬於基地範圍的一部分，就涉及到未來新建物在市場價值提升的利益，且與道路使用連結。法院因此認為，李女的「私設道路」，是為了取得建照而設置，具有私益的目的與功能性，明顯不屬於「特別犧牲」的情形。