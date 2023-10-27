土地未過戶就賣 罰則修法減輕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

落實納稅者權利保護，財政部預告修正土地稅法和使用牌照稅法，其中對土地買賣未辦竣權利移轉登記再行出售者，原處再行出售移轉現值2％固定罰鍰，新罰度將修正為再行出售移轉現值的2％以下。

財政部說明，相關修正是為便利稽徵機關就土地買賣未辦竣權利移轉登記再行出售的違章案件，可審酌個案情節處罰，因此修正罰度為再行出售移轉現值2％以下；至於其裁量基準，將定明於稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表。

財政部日前也廢止台財稅字第0920457866號令，即依土地稅法第51條第2項「經法院拍賣土地，依第30條第1項第5款但書規定審定的移轉現值核定其土地增值稅者，如拍定價額不足扣繳土地增值稅時，拍賣法院應俟拍定人代為繳清差額後，再行發給權利移轉證書。

此外，財政部26日同時預告修正使用牌照稅法，共有三大修正重點，一是依交通管理相關法規未能申領正式牌照或因業務需要試行，未領用臨時牌照、試車牌照或已逾領用期限的交通工具，經查獲使用公共水陸道路，罰鍰裁處倍數由應納稅額1倍修正為1倍以下。

二是違反牌照稅法規定，新購、新進口、新裝配未領牌照的交通工具經查獲使用公共水陸道路，罰鍰裁處倍數由應納稅額1倍修正為1倍以下。三是轉賣、移用交通工具使用牌照的罰鍰裁處倍數，由應納稅額2倍修正為2倍以下。

繼營業稅，財政部同時修正證交稅相關稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，其中證券自營商未繳納應納稅額或有短繳、漏繳應納稅額，除了補徵稅款，應按所漏稅額處5倍罰鍰，但於裁罰處分核定前已補稅者，處1倍罰鍰。