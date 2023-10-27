雲端發票使用率 明年衝5成5

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鼓勵全民持續使用雲端發票，財政部明年可望增加雲端發票獎。財政部長莊翠雲26日表示，統計至9月底，雲端發票使用率已達53.22％，提早達成今年原訂52％的目標；財政部明年的目標是55％，但比重應該會比預估值更高。

莊翠雲表示，會從兩部分來推動雲端發票，第一是讓營業人使用雲端發票的系統或工具都更便利，盡力輔導營業人使用；二是鼓勵民眾多使用載具，像是提高專屬獎項誘因，讓使用雲端發票可以成為一種習慣。

為持續落實推動雲端發票，財政部2022年起將可用於增開六獎的給獎經費移作增開雲端發票專屬獎500元獎組數，今年1～4月雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組、500元獎215萬組。

至於今年5～12月期，雲端發票專屬獎500元獎開獎組數降為165萬組，其餘獎項組數維持不變。

財政部次長李慶華表示，隨營業稅收入增加，目前編列統一發票中獎獎金的經費比去年增加35億元至160億元，創歷年新高，但要等立法院審查完畢，確定預算，明年初進行規畫，基本上希望增加雲端發票專屬獎項和數量。如果相關預算順利通過，估計雲端發票專屬獎500元獎的每期給獎組數，不排除提高到250萬組以上。

莊翠雲也針對統一發票獎金表示，等立法院預算通過後，會優先規畫雲端發票獎項，如果經費充裕，方向就是希望能再增加，鼓勵大家多刷載具、存雲端。

財政部26日發布全國營業人開立雲端發票競賽結果，其中績優總機構獎計有188家參賽，績優店家獎共有608家參賽；另為激勵雲端發票使用率較低地區的中、小型營業人，特別增設最佳翻轉獎，共計590家營業人參賽。