壽險業現金流 金管會緊盯

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壽險保單給付大於保費收入的狀況持續，從去年下半年開始，因解約率升高，總保費收入下滑，出現現金「入不敷出」，金管會表示，因升息，部分保單解約成本低，儲蓄險與投資型保單保費下降，資金流向其他金融商品，導致新契約保費收入慢，因此保險公司現金流的控管更重要。

壽險總保費歷年多在3兆元之上，最高峰是2018年有3.5兆元，但2021年正式跌到3兆元之下，去年也只有2.3兆元，今年前八月只有1.47兆元；但壽險給付今年前八月高於保費收入，前八月總給付為1.55兆元，總保費比總給付少約764億元。

金管會主委黃天牧表示，壽險的流動性不是僅看總保費收入減總給付，保險公司還有利息與投資收入，近年因利率走高，的確部分保單到期或解約的成本低，導致新保費收入慢，但流動性不會是需要擔心的問題，「主管機關會跟業者一起面對，不會讓業者『只能靠自己』。」

保險局局長施瓊華指出，保費減少不代表獲利不多，保費下降部分主要是儲蓄險與投資型保單，且儲蓄險降下來不見得是壞事，過去因儲蓄險一路膨脹，壽險資金被迫要到國外投資，風險提高，現在商品轉型改賣保障型，保費收入即降低，累積比較慢，轉型期間保險公司對現金流的控管更為重要。

施瓊華說明，「給付大於收入」不見得會是長期情況，利率若一直維持在高點，資金會停留在其他金融商品，只要利率不要驟升、驟降，保險公司在資產配置調整上可好好控制現金流量，就能安穩度過這一關。

但保險局亦坦言，儲蓄型保費收入也不能一口氣拉到很低，因此，有宣告利率平穩機制，讓壽險業者在適當時機可做調節，讓保單較有吸引力，同時也放寬附條件交易的債票券種類，有助於壽險業者緩解現金流壓力。