富邦證：依法處分證交所股票2.4萬張

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富邦金控26日公告子公司富邦證券處分證交所普通股，總計將以不低於每股85.63元、處分共2.4萬張，總交易金額約20.55億元，若處分全數持股，處分利益約6.07億元。

富邦金為符合同一家券商對證交所持股不得持過5％的規定，代子公司富邦證券公告，將「忍痛」出售證交所持股。據了解，主要是為因應富邦金控併購日盛金控後，對證交所的持股超過5％，為符合法規，因此決定處分，出售後富邦證持有證交所股票比例將降為4.99％。

富邦金合併日盛金後，在銀行、證券業務上已完成整併，也逐漸提升在市場的經濟規模與市場地位。其中證券業務方面，由於日盛證券為國內近一甲子的老字號券商，加計原本富邦證券持有交易所股票，將無法符合現有法令規定單一證券不得超過5％的規定，因此必須依法處分手上持股，處理後就能將持股降至5％以下以符合法令規定。

證交所近年來獲利表現亮眼，每年均穩定配發股票股利，挹注股東優厚的獲利，今年再配發給股東1.3元股票股利，目前資本額達115.86億元；不過，因日盛證券與富邦證券合併，合計持股超過單一券商最高不得逾5％的比率。

據悉，2000年之前，證交所股票可以自由買賣，因此目前參加股東會的股東，都是在之前買的，2000年時修改證交所第128條，規定公司制證券交易所不得發行無記名股票；其股份轉讓對象，以證券商為限。因此，富邦證券應賣給證券同業。