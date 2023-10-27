國家品牌玉山獎揭曉 最佳產品獎 元大人壽三連霸

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第20屆《國家品牌玉山獎》公布得獎名單，元大人壽除獲得人氣品牌獎，更連續三年在最佳產品類獎項贏得評審青睞。

元大人壽今年以「元大人壽橘好世代定期健康保險」奪下「最佳產品類」獎項，多年來因應客戶需求致力於商品創新，並融入永續發展與公平待客精神，秉持企業核心價值「保險保障 永續經營 社會安康」，期照顧到社會上不同的族群，以邁向安康社會。

鑑於國家發展委員會預估2025年我國將進入超高齡社會，加上平均餘命延長、醫療科技進步，高齡者將面臨越來越高的醫療費用需求，但退休後收入銳減，形成越來越大的醫療費用缺口。因此，元大人壽推出「元大人壽橘好世代定期健康保險」以滿足銀髮族群的醫療保障需求，並落實高齡友善，為高齡化社會的民眾提供健康風險的解決方案。

這張保單是專為50至80歲所規劃的銀髮族保單，不但提高投保年齡上限，且保障範圍廣，涵蓋住院、手術等多項內容，連常見的八大手術醫材也有購置補助保險金給付，如人工水晶體植入術、置放心臟支架手術、全膝關節置換術或人工全膝關節再置換手術等，亦針對老年人最常見的意外住院與意外骨折，特別加強保障。

定期規劃保費相對便宜，打造專屬醫療帳戶，保險期間享有合計最高2,000倍保險金額的醫療保障，讓尚未投保醫療險或醫療保障不足的高齡長者得以把握機會，為自己補強保障的缺口。

元大人壽因應社會發展趨勢，致力研發創新與保障商品，如「元大人壽好視元滿保險」就是針對現代人易罹患的四大眼疾提供保障，多年來協助不同族群規劃合適的保障計畫、落實普惠金融。未來將秉持公平待客原則，持續開發不同商品以符合多元客戶需求，發揮商業保險社會化的功能。獲玉山獎的肯定是持續前進的動力之一，將落實永續經營原則，致力滿足國人醫療、照護、生活、退休保障需求。