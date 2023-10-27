數位服務轉型光動力獲全國首獎 新壽 奪國家品牌玉山獎七大獎

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《國家品牌玉山獎》24日舉行頒獎典禮，新光人壽共獲七座獎項，且以「數位服務轉型光動力」榮獲全國首獎最高榮譽。

新壽這次共獲得「數位服務轉型光動力」、「新光一畝田幸福餐桌」、「金融保險教育行動方案」、「大甲媽祖遶境進香活動專案」、「六十週年形象廣告」及「新光人壽食在安心終身健康保險附加條款」，一舉拿下「最佳人氣品牌獎」、「最佳產品獎」，凸顯致力推動ESG有成，在數位服務、商品開發、綠色公益、教育推廣及品牌形象等面向，都深受消費者及專業評審團青睞。

新壽成立邁入一甲子，近年積極投入保險科技，實踐普惠金融理念，從客戶服務、投保及理賠，持續優化顧客服務體驗，透過不間斷的教育訓練課程、專人推展輔助、獎勵引導等多面向管理，積極培育業務員的數位實力，取得e-agent數位服務認證的人數年成長14％，一年更省下超過1,600萬張紙，減碳量達110頓以上。

新壽將ESG議題納入商品開發考量，推出「食在安心終身健康保險附加條款」針對消化系統疾病，強化疾病住院及手術醫療保障，滿足國人在減碳轉型生活中的健康保險需求，實踐企業公平待客，驅動消費者健康、企業永續、社會環境三者間的正向循環。

同時也投入綠色行動，響應2030聯合國永續發展目標，去年起從永續飲食角度切入，啟動「新光一畝田幸福餐桌」綠色公益計畫，透過新光小農市集、共好採購、食農體驗、食安保單及續食惜食等具體綠行動，去年本專案每投入1元，創造9.85元社會效益。

新壽也以族群劃分，設計不同課程傳授保險知識。針對金融保險科系學生以「產學合作」提供企業實習、金融保險課程、獎助學金、產學研究合作等。非本科學生透過ATCC全國大專院校商業個案大賽、金融成長營隊等帶入保險教育；社會大眾透過舉辦「新光人生美麗講座」、發行保戶季刊、成立新型態保險體驗店「人生設計所 LIFE Lab.」等多元管道提倡終身學習，傳遞保險資訊。