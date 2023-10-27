金融園區評比分數最高商辦大樓 中信低碳轉型 獲兩標章雙認證

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中信金控致力環境永續發展及落實低碳轉型成效卓著，位於台北市南港區的中信金融園區，二度獲美國綠色建築協會（USGBC）能源與環境先導設計認證v 4.1版本的既有建築營運與維護項目（LEED v4.1 O+M）白金級商辦大樓，今年度評選獲85分，更是台灣參與LEED v4.1 O+M白金級評比分數最高的商辦大樓。

頒證典禮26日由USGBC北亞區董事總經理杜日生授證，中信金總經理暨永續金融先行者聯盟主席陳佳文、中信金幕僚長高麗雪、台北101總經理朱麗文及USGBC北亞區市場傳訊部總監潘昊珍代表出席。

陳佳文表示，中信金董事會去年初正式通過加入2050年淨零排放行列，積極推動節能減碳，以「永續成長」、「責任營運」與「共榮社會」三大核心出發，實踐ESG願景與理念。中信金融園區設計以「零碳綠色建築」為目標，藉由低碳交通、能源管理、綠色照明、智能空調等方面落實低碳建築願景，本屆評選中信多項指標皆明顯較上屆進步，展現落實低碳經濟、發揮永續影響力的決心。

具有20年歷史的LEED為美國共通性與市場導向式的綠建築評估準則，三年一屆的評比，根據六項指標評分後，由第三方機構獨立認證，分為合格認證級、銀級、金級、白金級四等級，需調查為期12個月的實際用水用電量、空氣品質及廢棄物回收量等數值作為評分依據，提交後由美國官方單位審查，收到通知並進行資料修正及回覆評審問題，最終才能取得認證。

觀察發現，中信金融園區環保設備及具體措施評比均顯著精進，如建立能源管理監控系統，即時監測使用情況並設定節能目標，辦公樓層採用冷卻樑板送風系統與儲冰系統，減少能源耗損及溫室氣體排放，並全面更換LED搭配指向性的燈具遙控器以便調控開關，加上感應式燈具節約用電，總用電量大幅降低8.8％，另總面積約700平方公尺的太陽能板，可產生電力約7萬5,000度。基於降低對環境的負面衝擊，中信致力實踐低碳經濟和永續發展的承諾。