富邦媒 看旺今年雙11買氣

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富邦媒近五年11月營收成長概況

儘管疫後實體門市買氣回溫，衝擊電商買氣，電商龍頭富邦媒總經理谷元宏樂觀看待，2023年雙11檔期買氣「一定非常熱」。

由於2022年基期已高，富邦媒並未對2023年雙11檔期訂出業績挑戰目標，但看好2023年雙11檔期業績一定會高於2022年，樂估11月營收亦將優於2022年同期。富邦媒2022年11月營收145億元，占全年營收比重14％。

谷元宏表示，預估2023年雙11檔期網站造訪人次大約是平常4倍以上，富邦媒已備妥物流倉儲準備，倉庫容量會比2022年增加15％，然南部物流中心整體工程進度延宕，大約2024年第一季底才能完工營運，來不及加入2023年雙11檔期物流配送行列。

至於2023年熱銷品項，谷元宏看好生活用品、3C家電、旅遊、保健等四大類品項，買氣將會衝高，尤其衛生紙、尿布、洗衣球、保健食品將帶動一波囤貨潮，手機、筆電、行李箱等商品，在有感價差帶動下，銷售業績將拉長紅。

雙11檔期被視為電商衝刺年度營收最重要的一個檔期，對於2023年全年營收展望，谷元宏說，前三季合併營收764.07億元，年增6.66％，momo 2022年營收突破千億元的階段性里程碑之後，正式進入下一階段成長期，樂觀預期2023年全年營收超越2022年，只不過，過去幾年富邦媒年營收成長率高達20％以上，甚至30％以上的雙位數成長，已墊高比較基期，2023年整體營收仍看增，但成長比例不若往年。

為吸引買氣，momo 2023年雙11活動也再度重現百萬名車抽獎活動，將送出Ford汽車，11月1日至11月11日不限金額下單並登記就有機會抽獎，其它獎項還包括200萬元的旅行星級票券，並祭出「優惠雙主峰」策略，主力檔期規劃在11月1日與11月11日兩天，雙11當日下單時間提前自10日晚上8點開跑。

momo並與28家銀行合作消費回饋最高20％，揪團最高23％回饋，即將邁入百萬張發卡的momo卡，亦攜手2,500大品牌加碼8％回饋，擴大momo生態圈。