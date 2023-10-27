盛群 搶攻創新、差異化市場

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微控制器（MCU）廠盛群總經理高國棟指出，從2022年至今，MCU市況一路下滑，雖然目前客戶、通路商及該公司庫存持續消化中，一旦市況反轉，預期該公司業績應會直接往上，但仍需再觀察一季左右。盛群將透過專業模組及開發平台，開拓創新及差異化市場。

盛群26日舉行疫後首場年度新品發表會，聚焦智慧生活、居家安防及健康量測等領域新產品。

針對MCU市況，高國棟指出，目前客戶端已經不砍價了，因為價格已經夠低，盛群適時推出新產品及新規格，以刺激市場買氣；此外，新投片的晶圓價格會相對下跌一些，對盛群營運成本也會好一點。

高國棟指出，MCU近幾年因技術門檻降低，大陸數百家競相投入MCU領域，市場競爭激烈，因此，盛群要進行差異化及創新，與競爭對手區隔。

除了標準品的提供外，盛群在作業體系上，也和廠商積極配合，將微控制器加感測元件，變成專業模組，減少客戶生產的不便性，另外，也可搭配演算法或控制軟體，以及開發平台，讓客戶節省產品開發時間。

盛群前三季營收21.1億元，較2022年同期衰退57.3％，主要受大陸封城及房地產市況不佳，影響民眾消費力之故。

高國棟期待，盛群三大類產品包括BLDC（直流無刷）馬達、健康量測及安防類，2024年可望回到正常水準，帶動業績回升。

盛群子公司倍創及金佶科技同日展出新產品，倍創的BMduino是針對Arduino系統特別設計的產品名稱。Arduino是一個open source的開發平台，目前非常普及且受歡迎，適用於非工程背景的人，像是創客、學生及專業開發人員，有助於盛群接觸創新客戶。

金佶科技則推出防水性光學式指紋辨識模組，可以用於摩托車、e-Bike等開關控制，預計年底量產，目標市場鎖定東南亞等地區摩托車眾多的市場。

盛群新產品發表會以展現「智慧生活與居家安全防護應用」相關控制及通訊應用，發表最新產品，另在現場設置專區展示多款應用產品及展示板（Demo Board），由工程師親自實作解說，並將在台北、大陸華南、華東、華北及成都等地區，舉辦八個場次活動。