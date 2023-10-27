保利馬募資8億 施振榮號召大咖力挺

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由宏碁集團創辦人施振榮發起、為投入打造零碳排遊艇產業而創立的保利馬（Porrima），近期在共同創立人Gunter Pauli於國際奔走下，已接觸數國潛力客戶，並取得一奈及利亞客戶的MOU，預計2027年交付五艘零碳排新能源遊艇，後續並可望增至達百艘的交付量。

保利馬26日舉辦投資說明會展開募資，包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技等供應鏈夥伴皆到場力挺，初步預計募集新台幣8億元，資金最快年底就將到位。

依規畫施振榮將以自有資金投入、持股保利馬17％，而Gunter Pauli將以其有形和無形資產作價（包括全球行銷和銷售網路）持34％。其餘49％將供予有意加入這一變革性事業、並成保利馬與藍色能源系統的供應商（但不保證是唯一供應商）之投資者，亦希望日後保利馬有機會上巿。

施振榮表示，保利馬未來船將整合台灣AI能量及所有零碳排科技，如宏碁提供全船系統的AI技術導入，緯創則聚焦風力發電的AI應用，另如台塑碳纖維材料將用於船身建造等，透過借重台灣高科技及產業生態，讓台灣國家隊可以對全世界做出更多貢獻。

Gunter Pauli表示，近期已與一家奈及利亞的企業簽署MOU，該國因政府欲解決海上交通問題，需求浮現，雙方近期將簽約，預訂2027年前先交付五艘遊艇，未來訂單量可望達100艘，後續希望能以每年十艘的量能交付。

另在屬地內多達150座小島的法屬大溪地，及境內雨林密布的秘魯，這些國家因缺乏能源和運輸資源，多使用柴油引擎小船，因此對於採用新能源、吃水又不深的零碳排遊艇有不小的需求。

Gunter Pauli進一步指出，Porrima未來船的量產時間將落在2026年後，希望到2027年時能有50艘的年產能，不過這是個不小的挑戰，其中人才就是一大問題，因此保利馬會與智榮基金會合作，培訓更多在AI、氫能和風能等相關領域人才。