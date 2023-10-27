台灣大聯手Google 推孵創計畫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大26日宣布，攜手Google台灣、國發會等廠商，推動「孵創計畫」（Project Hatcher），共同挹注新創資源，將台灣新創推向海外市場。

台灣大總經理林之晨表示，生成式AI元年帶來巨大創業機會，卻也伴隨一系列挑戰，例如，台灣現今多以國際AI語言模型為基礎開發應用，但這些模型當初資料的訓練不完全相容台灣本地價值，因此生成的內容很難調教出好的使用者體驗。

林之晨認為，這是新創的機會，可以整合本地價值觀，訓練適應台灣在地需求的AI模型。另外，AI產業正進一步再細分至模型訓練、設計等層面，新創團隊也可以掌握相關機會。

「孵創計畫」借鏡國外成功新創節目案例，首度投入影音製作，台灣大旗下OTT平台MyVideo獲文化部補助，與Google共同出品台灣第一個新創實境節目《Project Hatcher》。

台灣大表示，《Project Hatcher》共分為三階段，從報名節目的40家新創團隊中，精選24家深具潛力的新創進入第一階段，與評審互動，分組討論，選出12家進入第二階段。第二階段共24家新創，包含12家於2022年與Googler對談中表現優異團隊，以及12家第一階段晉級新創，向知名矽谷創業家說明新創產品或服務，爭取投資機會。第三階段，則由最終12家新創，向世界級企業家說明新創產品或服務，爭取共千萬獎金與資源。

林之晨觀察，本屆入選《Project Hatcher》的40組新創團隊，主要聚焦於AI、電動車、Web3、區塊鏈等領域，其中超過一半與AI應用相關。

台灣大於2019年與AppWorks戰略結盟，至今扶植活躍新創數超過490家，總年營收超過4,950億元。也積極透過策略性投資與新創Telco+Tech合作，並陸續投資了91APP、SoundOn、CloudMile萬里雲、USPACE、KKBOX、Partipost等新創公司，且多半來自AppWorks生態系。