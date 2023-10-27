台灣電商滲透率 富邦媒：衝上20％指日可待

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疫後實體通路買氣回溫，使得疫情期間一度占整體零售銷售額比重提升達13％～14％的電商，近期占比卻退回11％；富邦媒總經理谷元宏對此認為，國內電商確實需要花一點時間調整腳步，然而以致中國大陸、美國等電商滲透率多為20％、甚至30％來看，台灣電商至少還可以往前衝向20％，應該沒有問題。

韓國酷澎（Coupang）步步進逼本土電商，使得2023年雙11檔期競爭白熱化，谷元宏認為，電商銷售額目前占零售整體銷售額比重仍低，酷澎搶入台灣市場，並未互搶電商客源，反而取代了實體通路業績。

疫後實體通路買氣快速恢復，因此稀釋了電商的銷售額占比，所以，實際上，電商整體銷售額並未衰退，但電商在整體零售占比退回到11％，相較於疫情期間的13％～14％，仍有些微滑落。

可以確定的是，谷元宏強調，台灣的電商滲透率一定會再向上成長，只要找對方法，就能重拾動能。以目前台灣電商在整體零售銷售額占比11％～12％，對照韓國30％、大陸30％、美國25％～26％，英國30％，泰國、印尼發展快速使得東南亞各國電商滲透率都快追上台灣來看，樂觀看待台灣電商滲透率達到20％是很輕易的事。

根據經濟部統計，2022年台灣整體零售業銷售額為4.2兆元，2023年截至8月達2.97兆元。