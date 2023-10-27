創辦人杜俊元辭世 華泰降半旗三日

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封測廠華泰電子創辦人杜俊元25日過世，享壽85歲。華泰電子董事長董悅明26日發信給員工，表達深感不捨，該公司為緬懷創辦人的人格者崇高風範，華泰電子自26日起將降半旗三日，對創辦人致上最高敬意與無限感恩。

華泰電子董事長董悅明發給員工的公開信表示，杜俊元博士早期自美歸國後，於1971年創辦華泰電子，成為台灣首間本土獨資之半導體封裝測試公司，為台灣半導體產業的先鋒。之後，杜博士曾任聯華電子首任總經理，並創辦矽統科技，參與台灣半導體產業的整個發展過程，對國家、社會貢獻卓著。

董悅明也提到，在過往半導體產業低迷時，華泰曾經陷入艱困時期，創辦人義無反顧回任董事長，兼任總經理，一肩承擔起所有責任，置個人與公司成為命運共同體，無私全力拚搏，帶領全體員工，走出陰霾，營運轉型成功，再次開啟華泰未來無限可能的機會。其個人善盡社會責任，成為台灣企業家的典範，令各界人士深感敬佩。

被市場譽為半導體大老的杜俊元於2016年正式交棒退休，全心投入社會慈善公益志業。

杜俊元為人誠、正、信、實之價值觀，負責踏實的態度，深深烙印在員工心中，並且成為本公司企業文化的一部分。

董悅明最後說，創辦人杜俊元博士辭世，全體同仁深感不捨。緬懷創辦人之人格者崇高風範，公司降半旗三日，對創辦人致上最高敬意與無限感恩。