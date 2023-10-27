和泰車氫能巴士 將在台亮相

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車業龍頭和泰汽車集團展現搶攻新能源車市場決心，隨交通部近日將推出氫燃料電池大客車試辦運行計畫，和泰車26日搶先宣布，將導入豐田（TOYOTA）品牌氫能低底盤巴士CAETANO H2. CITY GOLD，並於今年底的台北車展發表亮相。

和泰車總經理蘇純興表示，氫能巴士和泰已經準備好了！可配合政府政策隨時上路。

在國內氫能乘用車相關法規仍不明朗的情況下，和泰車原與聯華林德合作導入豐田MIRAI的計畫將暫緩，但隨著交通部長公開宣示明年啟動氫能公車試辦，和泰車獲日本豐田集團全力支持，拍板今年底率先導入氫能低底盤巴士來台。

蘇純興表示，在實現淨零排放願景裡，氫能為不可忽略的選項之一，放眼世界主要先進國家，均已積極布局氫能投資，日本更是其中運用氫技術的的領先者，並以成為全球首個「氫經濟體」為國家發展目標。

蘇純興說，豐田在全球多國已有多款氫能車運行多年經驗，將有助於和泰車發展布局氫能車市場。此次規劃導入的氫能公車，是於葡萄牙製造，2021年起陸續於歐洲多國運行，其裝有37.5公斤的氫氣，加氫過程約10分鐘，續航里程達400公里，相當適合在台灣上路。

和泰車指出，日本在政府與各企業推廣下，氫能車已愈見融入民眾生活當中，包含在東京區域運行的氫能公車，及市區路邊可見的加氫站。目前全日本共有7,691輛氫能車，及163個加氫站。

據了解，日本為推廣氫能車，提供包括加氫站、氫能製造設備、氫能車購車及生產成本等四大類補助，除民眾購買氫能車從中央及地方獲取補助款外，發展氫能車的廠商也同樣提供補貼。

有鑑於氫能發展在淨零排放當中具有相當的關鍵地位，豐田今年7月特別成立水素（氫）事業推進室，目標於2030年在全球氫能車銷量達到10萬輛以上，並同步尋求多元氫能發展機會。豐田看好台灣半導體產業廢材再利用，將可大量捕捉氫能源，今年已多次派員來台參訪，尋求各種技術合作、甚至進一步投資的可能性。

看好氫能車未來，除豐田、本田等日本車廠投入開發外，包括韓國現代（HYUNDAI）、德國BMW等車廠都已推出氫能車。現代汽車台灣總經銷南陽實業也表示，對參與台灣氫能巴士試運行計畫有高度興趣。