裕日車衝銷售 INFINITI特仕版助陣

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裕隆日產汽車加速衝刺銷量，除導入日產（NISSAN）Kicks e-Power新車，X-Trail輕油電10月領牌可望衝破2,500輛、創今年單月最高，豪華品牌INFINITI也同步導入QX50S全新24年式黑曜特仕版，車價229萬元，限量50輛，亦將推升年底這波銷售動能。

隨著裕日車接連推出新車款、強化休旅車陣容，樂觀第四季銷售表現將明顯成長，同步挹注營收攀峰。

裕日車表示，透過外觀六大黑曜套件的亮黑處理，使全新QX50S成為更獨具風格的運動豪華休旅，滿足車主對運動化外觀及個人風格的要求。此外，搭載兼具強大性能與效能的VC-Turbo可變壓縮比引擎，最大馬力可達268hp、最大扭力則為380Nm，使得車主更具駕馭樂趣。

QX50S同時搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，裕日車指出，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、PFEB自動急停輔助系統附行人偵測、LDP車道偏移預防系統、BSI盲點側撞預防系統、RAEB倒車急停輔助系統、RCTA後方側向車流警示系統等主動安全科技，達到全方位守護駕駛及乘員目標。

內裝方面，裕日車指出，QX50S全新黑曜特仕版配備12具BOSE揚聲器、雙前座通風/電熱座椅、駕駛座記憶套件、電動啟閉全景玻璃天窗、智慧感應無線充電板等豪華配備，搭配黑色內裝頂蓬、大面積皮質包覆內裝、Semi-Aniline頂級真皮/麂皮座椅，兼具豪華與個性。

裕日車表示，新車更具備後座前後可滑移15公分座椅及10段可調傾斜角度椅背，提供乘坐者更舒適與寬敞的乘坐空間，行李箱空間最大亦可擴展至1,699公升，滿足生活各種裝載需求。