陸需求疲弱 散裝船運價嚇跌

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大陸需求疲弱令散裝航運市場動盪不安，波羅的海乾散裝綜合指數BDI連6日下跌，26日最新報價大跌170點或9.3％，一舉跌破1,700點關卡、來到1,662點，累計跌幅達21％，領跌的海岬型船日租金26日大跌3,940美元至20,446美元，近6個交易日從3萬美元高點快速跌回2萬美元關卡。

相對而言，中小型船26日跌幅較小，主要是穀物、煤炭需求仍在，巴拿馬極限型船日租金轉跌188美元至14,652美元，超輕便型船日租金下跌220美元至13,492美元，輕便型船日租金下跌132美元至12,078美元。

業界擔憂，大陸經濟疲弱影響市場信心，碧桂園引爆的房地產債務危機，恐將加深對大陸經濟的衝擊，外溢效應影響將是全產業鏈，壓抑鐵礦砂等工業原料需求。

Clarksons分析師認為，散裝船運價要有強勁反彈，可能要看大陸為救經濟，擬發人民幣1兆元國債全部移轉地方政府用於基建的計畫，預估將帶動大陸GDP成長0.8％，散裝船貿易量可望成長0.5％。

上半年散裝平均運價較去年同期低，BDI指數自9月起觸底反彈，10月截至25日BDI指數平均為1,939點，來到今年單月高點，18日海岬型船日租金一度來到31,089美元，但此後一路下滑，26日大跌3,940美元至20,446美元。