台航今年EPS上看3.5元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台航26日舉行法說會，總經理仇忠林表示，今年大陸穀物、煤炭進口增加，對中小型散裝船運價形成有力支撐，台航現有19艘散裝船日租金落在1.3萬～1.7萬美元；明年前三季還有四艘新船加入營運，下半年預計售出一艘5.5萬噸舊船，明年本業營運可望優於今年。

台航上半年每股稅後純益（EPS）為0.74元，第三季還持股陽明海運的股利7.4億元入帳，貢獻EPS約1.78元，加上售出兩艘18年船齡的散裝船合計獲利2.7億元，貢獻EPS約0.64元，法人估，台航今年全年EPS上看3.5元。

散裝航運上半年平均運價低於去年同期，8月起觸底反彈，波羅的海乾貨船指數（BDI）9月平均1,393點、10月平均1,939點，為今年高點，台航船舶分採半浮動或全浮動指數聯結型租約分散風險，預估第四季業績比第三季好。

仇忠林指出，台航散裝船貨載以煤炭、穀物占大宗，主要看大陸市場，大陸前三季煤碳年增逾60％，以因應火力發電、電動車對電力需求等，加上煤炭售價回跌，促進大量採購。

今年散裝運力供給僅增加2.5％，隨環保法規趨嚴，加速船舶汰換、船速下降，未來兩年船噸供給仍有限，而全球人口增加、帶動黃小玉等穀物需求看增，令中小型散裝船市場供需可望維持健康正向發展。