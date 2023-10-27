減量保價為王道 北台灣Q3推案量 大減31％

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平均地權條例修正案7月上路、加上央行加碼第二戶限貸令、囤房稅2.0擬開徵，建商推案相對謹慎，設法減量保價。據《住展雜誌》調查，第三季北台灣預售屋和新成屋住宅市場推案量僅2,628.51億元，較去年同期大減1,189.8億元，年減幅達31.2％，其中新竹縣市、桃園年減約五成，最為明顯。

住展雜誌統計，北北基桃竹宜等北台都會區第三季只有新北市住宅推案量微增5.1％，維持千億元水準，其餘五區通通下滑。其中新竹縣市年減53.7％，衰退幅度最大，主因是去年同期寶山指標大案進場，拉高比較基期。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年住宅推案量下滑，尤其以桃園萎縮最多，推估是受到平均地權條例修正案影響，建商預期投資客退場會衝擊桃園重劃區買氣，因而採取減量推案的方式來穩住房價。

調查指出，桃園第三季住宅推案量649.99億元、年減49.2％，過往一級戰區的中壢、桃園，單季推案量分別下滑320.4億、273.6億元，年減幅都超過六成，兩區新增供給戶數也較去年同期減少1,000戶以上。

台北市第三季住宅推案量514.3億元、年減24.9％；其中北投區不到100億元，比起去年第三季的逾200億元腰斬，不過第四季熱度重新攀升，「士科大院」、「士科潤山」等建案將陸續公開銷售，合計北投全年推案量可望達近400億元。

新北市第三季推案量最大，約1,062.3億元、年增5.1％，其中土城、淡水、林口都較去年同期增加，行情續揚。第四季土城「馥華之丘-四季」、三重「都廳大院2期」等案將公開銷售。