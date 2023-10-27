機械公會理事長魏燦文：工具機接單 比金融風暴慘

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金屬機電業是無薪假重災區，台灣機械工業公會理事長魏燦文26日表示，工具機業第四季接單普遍偏弱，比金融風暴時還慘，目前還看不到景氣春燕，對產業感到「憂心忡忡」。

機械公會26日舉行理監事會，決議明年3月21日召開會員大會改選理監事，會中也通過推薦監事會召集人、大立機器總經理莊大立角逐下屆理事長職務。

魏燦文致詞表示，依據勞動部公布金屬機電業，放無薪假人數6、7,000人，節氣「霜降」剛過，到年底還有三個月寒冬。

魏燦文指出，程泰集團董事長楊德華曾在工具機發展基金會董監事會曾提到，台灣前十大工具機業產值加總還不如一家日本工具機大廠，台灣工具機業400至500家，產值不夠、規模太小，採購力不足。零組件業又以大陸市場為主，大陸市場萎縮，零組件業也受影響。

魏燦文提醒，各行各業都要思考，還有什麼可以發展。以他自家公司鳳記為例，今年業績年成長二成以上，這是從吹袋機轉型為塑膠中空成型機，經過20～30年努力的結果。他聽百德機械董事長謝瑞木提到，百德併購Winbro後，每月薪資支出6、7,000萬元，經過五年，目前轉型成功。因應產業的變化，必須要轉型，但轉型痛苦一定會付出代價。

機械公會秘書長許文通理監事會上報告，媒體曾在7、8月報導，大陸商務部對台灣進行貿易壁壘調查，可能會影響大陸終止ECFA，不過經機械公會與中國機械工業聯合會聯繫，對方26日回覆表示，中國機械工業聯合會與國台辦溝通獲得訊息是ECFA終止與否，沒有定論，國台辦也詢問中國機械工業聯合會看法，中國機械工業聯合會也向國台辦表達ECFA對兩岸有利，對兩岸都有幫助，與機械公會立場一致。