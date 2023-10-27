都廳大院擁三優勢 脫穎而出

「都廳大院」一期銷況表現不俗，緊接著要開盤登場的二期被形容為「底牌亦是王牌」，強打享有大漢溪水景，稀有中小坪數規劃，擁有遼闊的水岸景觀條件，更是建案中少數的「稀世珍寶」，過往同社區水岸宅與非水岸宅，轉手價差可能高達20％～30％，甚至更高，對於選購水岸宅的住戶而言，能夠用相對超值的價格，就能擁有水岸景觀宅，受到不少重視生活品質的客層購買。

面對通膨焦慮「買房自救」是市場共識，很多人都想賺夠了錢再去買，但愈到後面愈發現，房價漲這麼快，一下子自備首付縮水到只能買車庫，不是跟著通膨飛漲房價，而是「回去再考慮」。甲山林集團總經理張境在表示，不要再猶豫了！你不買，別人搶著買，因為民眾通膨壓力短期難以緩解，年增率2％在漲房租又在身後步步進逼，前方又有企業、高資產族群的資金搶先拉著房市跑，他不諱言在「都廳大院」接待中心現場，「買屋抗通膨」思維早就是8成以上已購客的主旋律。

都廳大院副主委徐瑞政指出，延著基隆河這樣的水岸第一排的大直豪宅，那基本上這個房價都已經站上200萬，在三重都廳大院，我們同樣具備有水景的條件，但是我們卻只要6字頭，更難得可貴的是，這邊是整個大台北地區三江交匯之處，也就是大漢溪、淡水河，跟新店溪，三江交匯之處，整個河域的面積是最廣闊的。

三重二重疏洪道重劃區是眾上市建商插旗的「全明星板塊」，「都廳大院」擁有三大優勢脫穎而出：（1）它是唯一與新北市第二行政中心複合開發的超級住宅大案。（2）該案二期主攻新北市第二行政中心基地後方，擁有水岸景觀條件的基地，高比例戶型擁有永久棟距以及寬闊河面景觀，更是高端買方鎖定的目標。（3）建設完善、近捷運站、交通機能佳支撐起資產抗跌性。