七期新坪種 遠雄琉蘊掀話題

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台中七期豪宅聚落「寶輝秋紅谷」自2022年揭露39樓高樓層「毛胚屋」，實打實賣出單價92萬元紀錄，2023年總價超過2億的毛胚豪宅「宝格」、「聯聚信義」「寶輝一品花園」掛賣，換算單價全數超過9字頭。近三年七期最精華的惠國段與惠民段，就有九筆土地成交單價破300萬，由興富發、聯聚、遠雄三大「掃地機器人」大手筆買入，區內中古毛胚豪宅已出現9字頭交易，預售案坐8望9，市場預期2022年交易的土地未來推出新案，有機會挑戰三位數，致使2023年「置產抗通膨」型買家成為七期房市主力。

2023年置產客、二代購屋和高階白領看準與豪宅同樣共享「七期天際線View」的50坪以內產品，積極搶進，不僅能跟富豪當鄰居，在價值上也能坐享當前毛胚豪宅9字頭的帶動效應。「遠雄琉蘊」嚴格控制均質純粹的6併格局，推出33～45坪「新坪種」，規劃雲集了所有能夠打動七期客群的豪宅元素，例如：高樓層無邊際泳池、宴會廳等公設，插旗市政北七路寶輝和大陸建設品牌街廓，成為秋紅谷、歌劇院綠園道，與市政北七路大遠百、新光三越這塊由綠意、藝文、百貨精品三大聚落包圍的「七期黃金三角洲」內唯一小坪數預售案。該案高樓層四房戶型，全數南向鳥瞰歌劇院和城市天際線視野。

台中七期商圈未來區內至少十宗商辦共計14萬坪樓地板面積將釋出，為七期帶進1.6萬就業人口紅利。依當前區內兩房租金約3.5萬～4.5萬水準，已有不少置產客看準可開發土地稀缺趨勢，搶攻抗跌保值性佳、流通性高，搭毛胚豪宅高價趨勢走的「中小坪」案。