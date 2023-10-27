吉輔辦捐血活動 民眾熱烈響應

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已持續五年舉辦捐血活動的吉輔企業，10月22日再度舉辦「吉輔有愛、熱血常在」活動獲得民眾的熱烈響應，兩台捐血車一天內總計有341人參與捐血，共募集547袋鮮血，以提供給需要用血的人，避免發生血荒危機，守護國人醫療量能。該公司承諾未來仍將持續每年舉辦捐血活動，以實際行動喚起更多人的愛與關懷，來幫助更多需要的人。

吉輔企業管銷總經理黃水金表示：「從2018年起的一部捐血車、260袋熱血開始，一直擴大到目前的兩部捐血車、547袋熱血，非常感謝台中捐血中心的護理師、工作人員及公司志工團隊的協助，更感謝每次主動參與活動的民眾慷慨捐出熱血，為社會公益盡一份心力，這是非常有意義的活動，將會持續舉辦下去。」

因應地球暖化、氣候變遷帶來的衝擊，淨零碳排已成為了全球熱議的焦點，吉輔企業在8月完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，是台灣刀庫業首家完成的廠商，接著也將從企業內部各個部門與環節著手改善與革新，依續完成ISO 14064-2溫室氣體排放減量、ISO 14064-3溫室氣體查證與確證與ISO 14067碳足跡查證，逐漸達到能源轉型來保護地球環境。

在產品設計方面，吉輔持續精進自動模組化設計系統，將系統整合低碳材料庫與產業規範資料庫，更透過ISO 14955工具機專用能耗量測及設計改善標準，進行分析及優化設計，選用可回收素材，減除加工製程上的高污染工序，及採用低耗能、高效能的動力零件，搭配統計演算分析，進行產品的持續改善，以生產出對環境友善的低碳產品。

吉輔企業執行長劉忠奇強調：「吉輔企業將持續積極響應ESG，提升綠色競爭力，讓綠色經濟成為企業創造永續經營的新價值。」