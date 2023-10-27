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TPCA展 工研院秀五大關鍵技術

  • 工商時報 莊富安

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2023臺灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）盛大開幕，工研院總計展出多達19項創新科技，深受參觀者的注目，其中針對高頻高速的PCB需求所建置的「銅箔基板暨載板材料與驗證技術」，與歐美日原料大廠合作並協助國內業者導入先進材料開發，可大幅縮短材料商至少六個月的研發時間。

另一項「低損耗底漆層材料技術」，可讓銅箔基板在高頻傳輸下具有更高的穩定度及可靠度，滿足5G需求；此外，由科專計畫補助的「全濕式高深寬比TGV填孔電鍍技術」，專為下一代先進封裝玻璃基板市場而設，可製作高深寬比大於10以上玻璃基板，建立產業關鍵製程技術基礎，快速協助產業轉型升級，搶攻國際供應鏈。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，全球人工智能蓬勃發展，AI伺服器因5G、AIoT、高效能運算等需求推動逐步成長，促使全球電子設備朝高速高頻化發展，終端需求復甦將成為PCB產業重新崛起的關鍵驅力。

本次展出工研院建置的「銅箔基板暨載板材料與驗證技術」，已成功協助國內業者導入先進材料，促進臺灣銅箔基板產業與歐美日等原料大廠合作；另一項「低損耗底漆層（primer）材料技術」協助產業打造關鍵電路板材料製程基礎，可滿足5G需求，目前已與國內銅箔廠合作，助力產業轉型升級，提升國際競爭力。

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